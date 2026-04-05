ВСУ потеряли свыше 355 военных и танк в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 355 военных ВСУ, танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и шесть автомобилей, два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.