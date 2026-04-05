Гандболистки ЦСКА в четвертый раз завоевали Кубок России

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гандболистки московского ЦСКА обыграли "Ростов-Дон" в финальном матче Кубка России в Москве.

ЦСКА, основанный в 2019 году, в четвертый раз завоевал Кубок России. Ранее спортсменки брали трофей в 2022, 2023 и 2024 годах.