Траньков высказался о судействе турнира "Русский вызов"
12:59 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/trankov-2085281673.html
Траньков высказался о судействе турнира "Русский вызов"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085281381_0:58:3252:1887_1920x0_80_0_0_05ce4fe961d97ffc3e388652434f4a45.jpg
https://ria.ru/20260403/russkiy-vyzov-2084984619.html
https://ria.ru/20260404/gumennik-2085233468.html
Траньков: оценки людей искусства на "Русском вызове" были для меня важнее

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступивший вместе с Татьяной Волосожар в субботу на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости, что признание со стороны людей искусства в жюри для него важнее, чем баллы, выставленные более молодыми спортсменами.
Волосожар и Траньков, исполнившие программу на тему из фильма Андрея Тарковского "Солярис", заняли третье место после оценок жюри, однако по итогу с учетом голосования зрителей стали 11-ми. Жюри состояло из двух панелей – деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокарева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).
"Здорово, что судьи от искусства оценили нашу программу, как и другие стильные программы, - сказал Траньков. - Для меня это гораздо важнее, чем оценки судей от фигурного катания. Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение. А представители искусства оценили, хорошие слова сказали, огромное спасибо Екатерине Климовой, одной из моих любимых актрис, для меня важно, что она нас отметила".
"Болельщики же не оценивают, а голосуют за своих любимых спортсменов, - добавил двукратный олимпийский чемпион. - Им абсолютно неважно, какой номер. Говорю даже не про нашу программу, а про другие – было очень много классных постановок, не только грустных, но и веселых, и драматических. Например, меня удивила Соня Самодурова с очень классной программой, без музыки под стихи классно придумала. Но в зрительском голосовании побеждает тот, у кого больше болельщиков, мы это видим уже который год. Поэтому тут нет никаких вопросов".
Траньков рассказал, как была выбрана тема их с Волосожар программы. "Хотелось воплотить эту тему на льду, потому что Тарковский, по моему мнению, очень крутой режиссер, внесший огромный вклад в мировое кино. Многие голливудские режиссеры используют многие моменты из Тарковского, в очень известных фильмах можно увидеть кадры из его работ. Это нить, которая идет через весь мировой кинематограф, и я считаю, что в фигурном катании он используется незаслуженно редко. У нас с Таней огромное количество скатанных образов, Крис и Хари – это те два героя, до которых мы наконец-то добрались и доросли", - отметил собеседник агентства.
"Подготовились, что смогли – сделали, всегда можно лучше, но возраст тоже о себе дает знать, - так оценил сам прокат фигурист. - Мы, получается, были самые старшие из участников. Все прекрасно понимаем, есть спортсмены, которые здесь и сейчас свою славу куют, сейчас их время. А наше время осталось в 2014 году, тогда мы получали свои подарки и любовь от болельщиков. Смотрим на это философски, относимся к этому турниру как к творчеству. Для нас это, в принципе, и не турнир вовсе".
