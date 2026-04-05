Рейтинг@Mail.ru
Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, заявил Дрозд - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
14:58 05.04.2026 (обновлено: 15:28 05.04.2026)
Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, заявил Дрозд
2026-04-05T14:58:00+03:00
2026-04-05T15:28:00+03:00
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, заявил Дрозд

Дрозд: Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, победив Нурью

Австралийский боксер Тим Цзю. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Австралийский боксер Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, победив албанца Дениса Нурью, заявил РИА Новости экс-чемпион мира Григорий Дрозд.
Цзю в воскресенье завоевал второстепенный пояс Всемирной боксерской организации (WBO International) в средней весовой категории (до 72,6 кг). Десятираундовый поединок с Нурьей в австралийском Вуллонгонге завершился победой сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей. Тим Цзю одержал третью победу в четырех последних поединках.
"Можно поздравить Тимофея с победой. Я знаю, что он поменял тренерский штаб, в его углу был Педро Диас, известный кубинский тренер. Хорошая работа. Наверное, соперник был не самый сильный, но это было убедительное возвращение. Желаем ему будущих побед", - сказал Дрозд.
После боя Цзю бросил вызов американцу Эрролу Спенсу, который тот, согласно сообщению в соцсетях, принял. "Спенс давно не выходил в ринг. После поединка с Теренсом Кроуфордом у него не задалось. Технически, чисто по-боксерски он, мне кажется, намного серьезнее обучен, чем Цзю. Но эта пауза может уравнять шансы. В целом Спенс - это очень хороший соперник для Тимофея. Если он чувствует, что готов возвращаться на очень высокий уровень, то это хороший вариант. Но бой будет сложный", - так Дрозд оценил перспективы Цзю в бою со Спенсом.
Тиму Цзю 31 год, он бывший обладатель чемпионского титула WBO в первом среднем весе. В профессиональной карьере Цзю одержал 27 побед и потерпел три поражения.
ЕдиноборстваСпортБоксКонстантин (Костя) ЦзюТеренс КроуфордWBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала