Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, заявил Дрозд

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Австралийский боксер Тим Цзю убедительно вернулся на ринг, победив албанца Дениса Нурью, заявил РИА Новости экс-чемпион мира Григорий Дрозд.
Цзю в воскресенье завоевал второстепенный пояс Всемирной боксерской организации (WBO International) в средней весовой категории (до 72,6 кг). Десятираундовый поединок с Нурьей в австралийском Вуллонгонге завершился победой сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей. Тим Цзю одержал третью победу в четырех последних поединках.
«
"Можно поздравить Тимофея с победой. Я знаю, что он поменял тренерский штаб, в его углу был Педро Диас, известный кубинский тренер. Хорошая работа. Наверное, соперник был не самый сильный, но это было убедительное возвращение. Желаем ему будущих побед", - сказал Дрозд.
После боя Цзю бросил вызов американцу Эрролу Спенсу, который тот, согласно сообщению в соцсетях, принял. "Спенс давно не выходил в ринг. После поединка с Теренсом Кроуфордом у него не задалось. Технически, чисто по-боксерски он, мне кажется, намного серьезнее обучен, чем Цзю. Но эта пауза может уравнять шансы. В целом Спенс - это очень хороший соперник для Тимофея. Если он чувствует, что готов возвращаться на очень высокий уровень, то это хороший вариант. Но бой будет сложный", - так Дрозд оценил перспективы Цзю в бою со Спенсом.
Тиму Цзю 31 год, он бывший обладатель чемпионского титула WBO в первом среднем весе. В профессиональной карьере Цзю одержал 27 побед и потерпел три поражения.