Россиян предупредили о штрафах за стирку в вечернее время

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за работу стиральной машины ночью, поскольку такой шум может нарушать покой граждан, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.

"За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 000 рублей. Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения", - сказал Овсепян.

По словам эксперта, на практике проблема возникает не из-за самого звука, а из-за вибрации, передающейся по перекрытиям, трубам и стенам дома. В ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену. Овсепян отметил, что уровень шума при отжиме может достигать около 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.