Синоптик рассказал о метели в Москве в конце следующей недели
Четверг и пятница станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в Москве, из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и метели по ощущениям... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T10:00:00+03:00
Синоптик Тишковец: метель накроет Москву в конце следующей недели
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Четверг и пятница станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в Москве, из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и метели по ощущениям температура будет достигать 5-8 градусов мороза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самыми холодными, снежными, ветреными и "скользкими" будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра, в сопровождении метели при видимости до 1-4 километров, по скорости достигнут штормовых 15 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5-8 градусов мороза", - сказал Тишковец
Синоптик отметил, что в ночь на пятницу местами не исключен ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов распространится до Черноземья.
"В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5-10 сантиметров, местами до 13 сантиметров", - подчеркнул Тишковец.