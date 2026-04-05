Бойцы "Севера" рассказали, как изучают и улучшают трофейные дроны ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Российские военные в зоне СВО регулярно добывают трофейные беспилотники противника, которые затем переделывают в мастерских, увеличивая их технические характеристики, в том числе грузоподъемность, сообщил РИА Новости командир взвода БПС танкового батальона 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Комикс".
"Почти на всех трофейных дронах мы встречаем напечатанные на 3D принтере модели, на которых есть всякая символика именно нашего врага, лозунги", — сказал "Комикс".
По словам военнослужащего, трофеи достаются практически ежедневно. Чаще всего это так называемые "ждуны" — дроны, которые прилетают на позиции с заряженной боевой частью и остатком батареи, после чего садятся и ждут удобного момента для удара.
Российские бойцы, обнаружив такой беспилотник, аккуратно обходят его сзади, перекусывают оптоволоконный кабель, лишая противника управления и видеосигнала, после чего саперы разминируют аппарат и передают его в мастерскую.
"Сейчас у нас можем наблюдать трофейный дрон на 15-дюймовой раме. Также он у нас сидел на "ждуне". Ребята его обезвредили, принесли нам. И вот наши уже непосредственно мастера, они начали его переделывать. Добавили ему лучи, дополнительные еще моторы. И хотим увеличить грузоподъемность в два раза", — рассказал командир взвода.
В мастерской также находится другой трофейный экземпляр — на 10-дюймовой раме. Этот образец пока оставили нетронутым для изучения.
"Мы их изучаем, смотрим на предмет чего-то нового, что у нас нет, допустим, или смотрим, в чем мы уже их превзошли. Если нужно, восстанавливаем и отправляем в обратный путь, обратно противнику, туда же, откуда прилетел", — добавил "Комикс".
