Удар по журналистам RT в Ливане могли нанести бомбой GBU-38, заявил Суини

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Удар по съемочной группе RT в Ливане, предположительно, был нанесен управляемой авиабомбой GBU-38, сообщил глава бюро RT в Ливане Стив Суини.
Девятнадцатого марта Суини и оператор RT Али Рида были ранены в результате израильской атаки на юге Ливана.
"Замедленный просмотр видео, по нашему мнению, указывает именно на GBU-38. Если посмотреть, куда она летит, то видно мост - в нем огромная дыра, потому что по нему уже били, и именно в эту дыру попала бомба", - сказал Суини в подкасте East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.
Он добавил, что если бы ракета ушла всего на 30 сантиметров в сторону, то кто-то бы точно погиб.
Инцидент произошел, когда съемочная группа RT вела репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. Сотрудники RT пострадали в ходе атаки, но уже вернулись к работе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.