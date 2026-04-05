Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва хочет, чтобы при обсуждении вопроса о Карабахе лишний раз не было отсылок к России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин 1 апреля провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора Пашинян заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана после того, как власти России дважды говорили об этом публично.
"Единственное, что хочет президент Путин и что хочет Россия, - это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам. Потому что это все - решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чем", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию вокруг принадлежности Карабаха.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.