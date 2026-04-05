Рейтинг@Mail.ru
Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 05.04.2026 (обновлено: 12:51 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/peskov-2085280298.html
Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России
Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России - РИА Новости, 05.04.2026
Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России
Москва хочет, чтобы при обсуждении вопроса о Карабахе лишний раз не было отсылок к России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T12:43:00+03:00
2026-04-05T12:51:00+03:00
россия
москва
армения
владимир путин
никол пашинян
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260405/peskov-2085279697.html
https://ria.ru/20260405/peskov-2085278976.html
россия
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, армения, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков
Россия, Москва, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России

Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении вопроса о Карабахе не было отсылок к РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва хочет, чтобы при обсуждении вопроса о Карабахе лишний раз не было отсылок к России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин 1 апреля провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора Пашинян заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана после того, как власти России дважды говорили об этом публично.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве 1 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Песков объяснил, почему встреча Путина и Пашиняна прошла в закрытом формате
Вчера, 12:39
"Единственное, что хочет президент Путин и что хочет Россия, - это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам. Потому что это все - решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чем", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию вокруг принадлежности Карабаха.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
ЕАЭС и Евросоюз не сочетаются, Армении придется выбирать, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
РоссияМоскваАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала