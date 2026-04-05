В Дагестане оползень перекрыл выезд на федеральную трассу

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Оползень на границе Каякентского и Кайтагского районов Дагестана перекрыл выезд на федеральную трассу, ведутся работы по расчистке, сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов.

"Оползень на границе Каякентского и Кайтагского районов перекрыл привычный выезд на федеральную трассу для жителей сел Янгикент, Туменлер, Новая Барша, Маллакент, Чумли и Гулли… Сейчас единственный доступный маршрут - объезд через село Маджалис… Работы по расчистке завала уже ведутся", - написал Гасанов в своем Telegram-канале

Также, по его словам, в селе Янгикент повреждены три внутрисельских моста. При этом транспортное сообщение внутри села сохраняется.