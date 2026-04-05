Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца "регулярки"

После 78 матчей регулярного чемпионата "Айлендерс" с 89 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Далее идут "Филадельфия Флайерз" (88 очков), "Коламбус Блю Джекетс" (88) и "Вашингтон Кэпиталз" (87). До конца регулярного чемпионата "Нью-Йорку" осталось сыграть четыре матча.

Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель "Конн Смайт Трофи" Руа возглавил "Айлендерс" в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла "Каролине Харрикейнз" в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.