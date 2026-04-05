Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца "регулярки"
20:14 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/nkhl--2085325704.html
Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца "регулярки"
Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца "регулярки"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" отправил в отставку главного тренера Патрика Руа, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команду возглавил канадец Питер Дебур. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.
После 78 матчей регулярного чемпионата "Айлендерс" с 89 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Далее идут "Филадельфия Флайерз" (88 очков), "Коламбус Блю Джекетс" (88) и "Вашингтон Кэпиталз" (87). До конца регулярного чемпионата "Нью-Йорку" осталось сыграть четыре матча.
Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель "Конн Смайт Трофи" Руа возглавил "Айлендерс" в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла "Каролине Харрикейнз" в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.
Дебур ранее работал в НХЛ с "Флоридой Пантерз", "Нью-Джерси Девилз", "Сан-Хосе Шаркс", "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз".
