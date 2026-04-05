https://ria.ru/20260405/nkhl--2085325704.html
Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца "регулярки"
"Нью-Йорк Айлендерс" отправил в отставку главного тренера Патрика Руа, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-04-05T20:14:00+03:00
хоккей
спорт
патрик руа
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
питер дебур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b22c83cec6421b3aeb8ab69bba7c314c.jpg
https://ria.ru/20260405/malkin-2085267453.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c31e74c97c02087dd2b946ac147719b7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Айлендерс" уволили Руа за четыре матча до конца "регулярки" НХЛ
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" отправил в отставку главного тренера Патрика Руа, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команду возглавил канадец Питер Дебур. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.
После 78 матчей регулярного чемпионата "Айлендерс" с 89 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Далее идут "Филадельфия Флайерз" (88 очков), "Коламбус Блю Джекетс" (88) и "Вашингтон Кэпиталз" (87). До конца регулярного чемпионата "Нью-Йорку" осталось сыграть четыре матча.
Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель "Конн Смайт Трофи" Руа возглавил "Айлендерс" в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла "Каролине Харрикейнз" в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.
Дебур ранее работал в НХЛ с "Флоридой Пантерз", "Нью-Джерси Девилз", "Сан-Хосе Шаркс", "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз".