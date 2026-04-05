16:57 05.04.2026 (обновлено: 17:16 05.04.2026)
Мостовой заявил, что понимает возмущение Дзюбы из-за отмены гола
Александр Мостовой. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что понимает недовольство форварда тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы, гол которого в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева был отменен после просмотра арбитром видеоповтора.
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Акроном" и ЦСКА прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба поразил ворота ЦСКА после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой. Дзюба в комментарии "Матч ТВ" заявил: "У нас нельзя Акинфеева трогать или что?" - и назвал эпизод "цирком".
"Я понимаю Артема, он возмущался, как возмущались бы все футболисты. В данном случае вопрос VAR был в том, было ли касание вратаря и было ли оно достаточным, чтобы сбить его рукой. Артем - нападающий габаритный, он, в принципе, ничего такого не сделал, а Игорь до мяча не дотянулся, и я бы сказал, что гол можно было бы и засчитать. Но с другой стороны, касание было, и я его в повторе увидел. То есть ЦСКА и Акинфеев тоже могли бы сказать потом - толчок же был. Момент был непростой, и судьи пришли к выводу, что микротолчок был", - сказал Мостовой.
Мостовой отметил, что в некоторых эпизодах арбитры из-за VAR занимаются буквоедством, отступая от духа игры. "Если бы не было VAR, гол бы засчитали и никто бы даже не спорил. Я не против VAR, но он должен судьям помогать. А 95% судей, как я много раз говорил, в футбол не играли и оценивают ситуацию не по-футбольному, а по тому, что написано. Это можно сравнить с таким примером: допустим, я бы ехал на машине, слева были бы две сплошные линии, а передо мной оказался бы человек. Естественно, я бы пересек две сплошные, чтобы не давить человека, хотя по правилам я не имею права две сплошные пересекать", - заключил собеседник агентства.
