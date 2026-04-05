Биолог рассказал, где москвичи могут увидеть цветение сакуры

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Цветение сакуры в Москве можно увидеть в Аптекарском огороде, в ботаническом саду МГУ на Ленинских горах и в ландшафтной экспозиции "Японский сад" главного ботанического сада имени Цицина РАН, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
Ранее биолог поделился, что сакура может зацвести в Москве почти на месяц раньше ожидаемого срока - к концу первой недели апреля. При это изначально цветение сакуры ожидалось к майским праздникам.
"Сакура есть в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Одно небольшое деревце, привезённое со склона горы Фудзи, и достаточно крупное дерево - вишня саржента - есть в Субтропической оранжерее", - рассказал Филин.
Специалист подчеркнул, что также сакуры представлены на другой территории ботсада МГУ - на Ленинских горах. Кроме того, есть целый японский сад с сакурами, расположенный в главном ботаническом саду имени Цицина Российской Академии наук.
