Биолог рассказал, где москвичи могут увидеть цветение сакуры

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Цветение сакуры в Москве можно увидеть в Аптекарском огороде, в ботаническом саду МГУ на Ленинских горах и в ландшафтной экспозиции "Японский сад" главного ботанического сада имени Цицина РАН, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.