Главный онколог Минздрава рассказал, как снизить риск развития рака

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отказ от вредных привычек, контроль веса и регулярные занятия спортом помогут снизить риск развития рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Прежде всего - отказ от курения, которое остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний. Второй важный фактор - умеренное отношение к алкоголю. Третий - контроль массы тела и регулярная физическая активность", - сказал Каприн.
Он добавил, что необходимо правильно питаться, избегая экстремальных диет. Также специалист рекомендовал защищать кожу от избыточного ультрафиолета и разумно относиться к солнечному воздействию.
"Отдельно подчеркну: ни БАДы, ни "народные" методы не имеют доказанной противоопухолевой эффективности. Самая эффективная профилактика - это регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации", - заключил Каприн.
