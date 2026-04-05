Главный онколог Минздрава рассказал, как снизить риск развития рака - РИА Новости, 05.04.2026
05:26 05.04.2026 (обновлено: 05:28 05.04.2026)
Главный онколог Минздрава рассказал, как снизить риск развития рака
Главный онколог Минздрава рассказал, как снизить риск развития рака

Академик РАН Каприн: отказ от вредных привычек поможет снизить риск рака

Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отказ от вредных привычек, контроль веса и регулярные занятия спортом помогут снизить риск развития рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Прежде всего - отказ от курения, которое остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний. Второй важный фактор - умеренное отношение к алкоголю. Третий - контроль массы тела и регулярная физическая активность", - сказал Каприн.
Он добавил, что необходимо правильно питаться, избегая экстремальных диет. Также специалист рекомендовал защищать кожу от избыточного ультрафиолета и разумно относиться к солнечному воздействию.
"Отдельно подчеркну: ни БАДы, ни "народные" методы не имеют доказанной противоопухолевой эффективности. Самая эффективная профилактика - это регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации", - заключил Каприн.
