Рейтинг@Mail.ru
В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 05.04.2026 (обновлено: 00:12 06.04.2026)
https://ria.ru/20260405/mchs-2085332458.html
В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища
В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085337988_0:119:1068:719_1920x0_80_0_0_1d31d5b62ba768d3ada78b5a0bf49a8b.png
https://ria.ru/20260405/dagestan-2085329406.html
https://ria.ru/20260402/zhiteli-2084873871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места обрушения жилого дома в Махачкале
Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
2026-04-05T21:18
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085337988_0:19:1068:819_1920x0_80_0_0_8d0fed5b323ea99636d8bacb3829e3f4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища

В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал Геджухского водохранилища

© ФотоПрорыв дамбы на Геджухском водохранилище
Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото
Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"В результате обильных осадков произошло переполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС", — говорится в публикации.

Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Дербентском районе несколько человек унесло течением
Вчера, 20:57
В Дербентский район для оказания помощи выдвинулась аэромобильная группа в составе 40 человек и пяти единиц техники.
«

"На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано сто человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", — добавили в ведомстве.

Вблизи села Геджух затопило федеральную трассу, течением унесло несколько машин. На 917-м километре автодороги "Кавказ" временно перекрывали движение из-за обрушения моста, позднее его возобновили только для легкового транспорта.
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Житель Дагестана рассказал, как его семья спасалась во время потопа
2 апреля, 22:01
Как сообщил глава Дербентского района, всех жителей, находящиеся в зоне подтопления, эвакуировали.
В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты. В Махачкале сегодня из-за наводнения обвалилась часть жилого дома.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала