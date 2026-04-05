В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС.
«
"В результате обильных осадков произошло переполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС", — говорится в публикации.
В Дербентский район для оказания помощи выдвинулась аэромобильная группа в составе 40 человек и пяти единиц техники.
«
"На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано сто человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", — добавили в ведомстве.
Вблизи села Геджух затопило федеральную трассу, течением унесло несколько машин. На 917-м километре автодороги "Кавказ" временно перекрывали движение из-за обрушения моста, позднее его возобновили только для легкового транспорта.
Как сообщил глава Дербентского района, всех жителей, находящиеся в зоне подтопления, эвакуировали.
В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты. В Махачкале сегодня из-за наводнения обвалилась часть жилого дома.