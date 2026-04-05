Скульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области

"Ответ нашли на дне озера". Где на самом деле произошло Ледовое побоище

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. В России вспоминают одно из самых известных событий военной истории — сражение на Чудском озере. О Ледовом побоище до сих пор не утихают споры. Достоверных сведений мало, а вот мифов — огромное количество. О наиболее популярных из них и о том, что было на самом деле, — в материале РИА Новости.

"Словно лед тронулся"

В XII-XIII столетиях земли нынешней Прибалтики были для европейских католиков лакомым куском. Легатам папы римского не терпелось обратить здешнее языческое население в "истинную веру".

Подчас вместо слова Божьего действовали мечом. Основанный в 1237-м рыцарский Ливонский орден неплохо с этим справлялся. Однако ненасытные аппетиты латинян уперлись в границы Новгородского княжества.

Молодой князь Александр Ярославович решил дать неприятелям отпор. Эта картина знакома каждому со школьной скамьи: закованные с ног до головы в железные латы рыцари, поверх доспехов — белые нашивки с черным крестом, в руках — щиты, булавы, тяжелые мечи.

Крестоносцы идут "свиньей". Тупой клин заставит новгородскую пехоту обратиться в бегство, после чего разбить разрозненные фланги не составит труда. Но Александр Невский применяет тактическую хитрость: в центр своего войска ставит лучников и легковооруженных бойцов, а по бокам – мощную конницу.

Армии сталкиваются посреди заледенелого Чудского озера. Русские быстро заманивают немцев в "клешню", окружают… Рыцари бегут. Однако лед трескается, и под тяжестью собственных доспехов они тонут.

"И пало немцев 500, а чуди (местные племена — союзники тевтонцев. — Прим. ред.) бесчисленное множество. В плен взяли 50 лучших воевод и повели их в Новгород. Остальные же потонули в озере, потому что была весна", — эти строки нередко приводят в качестве летописных свидетельств.

Подают их как исторический источник. Только вот вопрос — какой? Специалисты сказали бы, что, вероятно, речь идет о Псковской третьей летописи. В ней довольно подробно описаны события на Чудском озере.

Но есть нюанс — составлена она в середине XVI века, ни много ни мало через четыреста лет после сражения. И у историков нет сомнений: там — компиляция из более ранних источников.

© Public domain Русское войско выходит на Чудское озеро. Миниатюра из русской летописи

А в них гораздо меньше информации. Наиболее ранние относятся к 1250 году. Спустя без малого век их переписали в Новгородскую первую летопись.

"Это было невиданное по ожесточению сражение, — рассказывали ее составители. — Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух". Гул был такой, добавляет повествователь, "словно это лед тронулся".

Преуменьшают или преувеличивают

Летописные строки послужили источником вдохновения для многих деятелей искусства. В том числе для кинематографиста Сергея Эйзенштейна. Его знаменитый "Александр Невский" стал учебником истории для нескольких поколений: узнаваемые образы — прежде всего рыцарей в рогатых шлемах-"ведрах" — именно оттуда. Даже среди ученых кинолента произвела фурор: официальная историография нередко называла Ледовое побоище "одним из крупнейших сражений Средневековья".

© Public domain Вид на Чудское озеро © Public domain Вид на Чудское озеро

Так, долгие годы превалировала версия, что на Чудском озере сражались чуть ли не 30 тысяч человек. Логично предположить, что столь внушительное воинство оставило после себя множество артефактов. Однако за 60 лет исследований места битвы так ничего и не нашли.

Отсюда сомнения некоторых специалистов в масштабности битвы. Ссылаются прежде всего на "Ливонскую рифмованную хронику", где упоминается лишь о "20 убитых братьях (монахах ордена. — Прим. ред.) и шести плененных".

Хронист говорит не о потерях крестоносного войска вообще, а только об убитых "братьях", то есть о рыцарях — действительных членах ордена, отмечают отечественные историки.

С одной стороны, для масштабного сражения это, конечно, мало. С другой — средневековый хронист умалчивает о вполне понятной для его эпохи детали: у каждого рыцаря было четыре кнехта — оруженосца. Они не только помогали своему господину облачиться в доспехи, но и принимали участие в бою.

Кроме того, Ливонский орден никогда не отличался многочисленностью. В годы расцвета — не более тысячи человек. Поэтому потеря двадцати рыцарей весьма ощутима. Получается, численность немецкого войска — 700-750 человек.

В немецкой хронике сказано, что на одного немецкого рыцаря приходилось шестьдесят русских.

"Дело в том, что в документе речь идет именно о посвященных рыцарях, которых было не более семидесяти. Если исходить из этого, общая численность русских — в районе четырех тысяч, и это вполне правдоподобно", — поясняет историк Александр Щербаков.

Впрочем, некоторые специалисты указывают: на момент сражения Александр Невский еще не был великим князем, следовательно, не мог задействовать столь большое и хорошо вооруженное войско.

В общем, новгородцев на Чудском озере, видимо, было от одной до двух тысяч человек.

Что подтаяло, что подмыло

О наиболее ярком эпизоде — провалившихся под лед рыцарях — до XV века никаких упоминаний не было. Софийская первая летопись свидетельствует, что русские преследовали ливонцев семь верст по озеру и загнали на сиговицу (тонкий лед). И "вода потопиши немногия".

У современных исследователей к этому много вопросов. Во-первых, не факт, что воины сражались на середине Чудского водоема.

"Битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, часть подмыло течение реки. Поскольку весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти стопроцентной вероятностью, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади", — рассуждает заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.

Кроме того, несколько лет назад археологи отыскали основание легендарного Вороньего камня на реке Узмени — огромной глыбы, за которой, согласно летописям, находился засадный полк Невского. В Лицевом своде о Чудском сражении есть его миниатюрное изображение — скала с выступами, похожими на крылья, туловище и хвост птицы.

Водолазы обнаружили на дне реки фрагменты размером до полутора метров, разбросанные в радиусе 30 метров. Выяснилось, что это обломок одного большого камня. И совсем недалеко от берега.

В Ливонской хронике сказано, что убитые "падали на траву". Впрочем, эту немецкую фразу часто интерпретируют как фразеологизм — аналог русского "пасть на сыру землю".

И ливонцы были вовсе не в тяжелых латах и шлемах-"ведрах". Доспехи как в фильме Эйзенштейна появились не раньше XIV столетия.