22:30 05.04.2026 (обновлено: 22:31 05.04.2026)
Лагно и Горячкина делят третье место после половины турнира претенденток
Лагно и Горячкина делят третье место после половины турнира претенденток
анна музычук
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина набрали по 3,5 балла по итогам первого круга турнира претенденток, проходящего на Кипре.
В воскресенье завершился седьмой раунд турнира. Лагно черными фигурами сыграла вничью с Дивьей Дешмукх из Индии, Горячкина белыми разошлась миром с китаянкой Чжу Цзиньэр.
Лагно и Горячкина делят места с третьего по шестое с также набравшими по 3,5 балла Чжу Цзиньэр и Дешмукх. Лидирует в таблице украинка Анна Музычук (4,5), за ней располагается индийка Рамешбабу Вайшали (4 балла), на седьмой строчке идет Бибисара Асаубаева из Казахстана (3), восьмое место занимает китаянка Тань Чжунъи (2,5).
В мужском турнире претендентов принимает участие россиянин Андрей Есипенко, который набрал 2 балла по итогам первого круга и занимает последнее место в таблице. Лидером является Жавохир Синдаров из Узбекистана (6 баллов), вторым идет Фабиано Каруана (США, 4,5 балла), далее располагаются Аниш Гири (Нидерланды, 3,5), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 3,5), Вэй И (Китай, 3,0), Маттиас Блюбаум (Германия, 3,0) и Хикару Накамура (США, 2,5).
Турниры претендентов с участием восьми шахматистов проходят в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница женского турнира сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, мужского - встретится с индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.
