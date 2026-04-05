Иран заявил об ударах по предприятиям химической промышленности в Израиле

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции нанесли удары по связанным с вооруженными силами США и Израиля предприятиям нефтехимической и газовой промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, сообщает пресс-служба КСИР.
"После атак американо-сионистского врага по мосту B1 в Кередже и нефтехимической промышленности в Махшахре, в дополнение к операции КСИР против особых военных целей, в ходе 96-й волны операции "Правдивое обещание 4" в ответ на явную агрессию была осуществлена операция-возмездие… В ходе совместной операции ВМС и ВКС КСИР до сегодняшнего утра сожжением сионистских целей на оккупированных территориях и экономических интересов США в странах региона был приведен в исполнение первый этап ответа на агрессию", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По информации КСИР, "мощный" удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, поставляющему топливо для самолетов израильских ВВС, привел к разрушению его "основных частей". Атаки пришлись также по газовой инфраструктуре американских компаний Exxon Mobil и Chevron в Хабшане в ОАЭ. Ракетный удар вызвал масштабный пожар на американском предприятии нефтехимии в Эр-Рувайсе в ОАЭ, производящем топливо для армии США и военную продукцию для Израиля.
Согласно данным КСИР, попадания БПЛА пришлись также по "важным частям" американского нефтехимического предприятия на острове Ситра в Бахрейне, производящему нефтепродукты для армии США, на предприятии начался крупный пожар. Масштабный пожар вызвала и атака по американской нефтехимической инфраструктуре в порту Эш-Шуайба. Сообщается, что пожар полностью остановил работу комплекса.
КСИР в заявлении предупреждает США и Израиль, что в случае повторения атак по гражданским объектам Ирана, удары вооруженных сил исламской республики будут еще более масштабными и разрушительными, а ущерб от них удвоится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
