Иран заявил об ударах по предприятиям химической промышленности в Израиле

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции нанесли удары по связанным с вооруженными силами США и Израиля предприятиям нефтехимической и газовой промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, сообщает пресс-служба КСИР.

КСИР в заявлении предупреждает США и Израиль, что в случае повторения атак по гражданским объектам Ирана, удары вооруженных сил исламской республики будут еще более масштабными и разрушительными, а ущерб от них удвоится.