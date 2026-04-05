Ближний Восток ищет кардинальный выход из Ормузского кризиса

Кризис из-за блокировки Ормузского пролива поднял интересный вопрос. Как так получилось, что ближневосточные поставщики и азиатские покупатели допустили сильнейшую зависимость экспортных поставок нефти от всего одного и узкого пролива? Около пятой части мирового потребления нефти зависело от одного-единственного транспортного коридора, который к тому же находится в самом напряженном регионе мира. Альтернативных маршрутов по воде нет, значит логично появление альтернативных нефтепроводов. И такие идеи появлялись, однако в реальные проекты не вырастали. Почему?
Потому что полувековые разговоры об угрозе блокировки Ормузского пролива так и оставались разговорами. До марта 2026 года эта угроза ни разу не реализовалась. Поэтому в ее серьезность просто перестали верить. Это был апокалипсический сценарий, страшилка, новостной повод для поднятия рейтингов. И один из аргументов, что такое вряд ли случится, заключался в том, что перекрытие Ормузского пролива напрямую вредит многим, но не самим участникам конфликта. США страдают косвенно через повышение цен, но они могут себе это позволить, а Иран — по сравнению с потерей власти и своей сути в том виде, в котором исламская республика существует сейчас, — тоже теряет немного. Более того, Тегеран, похоже, нашел хитрый способ одновременно и держать весь мир в тонусе, создавая дефицит предложения и высокие цен, и при этом зарабатывать на создании безопасного морского коридора. Сообщается, что как минимум один танкер прошел через Ормузский пролив, заплатив два миллиона долларов за транзит.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Если угроза выглядит несерьезной, то, конечно, никто не готов тратить миллиарды долларов на обходные нефтепроводы. Такую инфраструктуру строить долго и дорого, а ее окупаемость под большим вопросом. Потому что если Ормузский пролив спокойно работает, как это было десятилетиями, то нефтепроводы не нужны и они пустуют. Это показывает пример саудовского нефтепровода "Восток — Запад".
Это один из двух нефтепроводов, которые имеются в регионе и которые сейчас хоть как-то выручают Саудовскую Аравию и покупателей нефти. "Восток — Запад" протянулся на 1200 километров и появился после кризисной ситуации — танкерного противостояния во время ирано-иракской войны в 80-х годах прошлого века. Тогда саудиты тоже испугались перекрытия Ормузского пролива.
Эта труба позволяет перенаправлять в порт Янбу-эль-Бахр на Красном море до семи миллионов баррелей нефти в сутки, что сейчас сильно помогает саудитам с экспортом нефти. Но до блокировки Ормузского пролива этот нефтепровод практически не использовался: по нему прокачивали всего лишь до одного миллиона баррелей в сутки. Тогда как на строительство аналогичного нефтепровода сейчас потребуется оценочно пять миллиардов долларов инвестиций и минимум два-три года на реализацию. Вернуть эти деньги при работающем Ормузском проливе будет невозможно. Частный капитал на такое, конечно, не пойдет.
Второй имеющийся нефтепровод в регионе находится в ОАЭ. По нему арабскую нефть доставляют в порт Эль-Фуджайру в Оманском проливе, который находится на востоке страны за пределами Ормузского пролива. Однако пропускная способность трубы невысока — всего 1,5 миллиона баррелей в сутки, так как основная задача трубы была поставлять сырье для нефтеперерабатывающего завода.
Теперь кризис заставляет обе страны задуматься над тем, чтобы соорудить новые нефтепроводы. Основная идея — положить новые трубы параллельно действующим трубопроводам. Однако это может быть не очень удачная история с точки зрения обеспечения безопасности экспортных поставок. Дело в том, что и порт Янбу-эль-Бахр на Красном море, и порт Эль-Фуджайру в Оманском проливе — легкая мишень для обстрела. Дальность ракет и БПЛА позволяют дотянуться до портов. Иран это уже показал и доказал. Оба порта обстреливались и останавливали погрузки нефти на танкеры.
Логично спроектировать и построить новые трубопроводы по новым маршрутам, до которых добраться как минимум сложнее тем, с кем велики риски новых военных конфликтов. Это не только Иран, но и йеменские хуситы, которые могут присоединяться к войне. По крайней мере, если пострадает инфраструктура, которая остановит вывоз нефти через порты Янбу-эль-Бахр и Эль-Фуджайру, то останутся другие трубопроводные маршруты.
Что это могут быть за проекты — предмет детальных обсуждений и подсчетов. Но, по оценке экспертов, географически это может быть нефтепровод, идущий с саудовского месторождения и выходящий в Красном море, но поближе к Египту. Такая труба по протяженности будет длиннее, чем "Восток — Запад", а значит, и дороже. Зато будет отвечать идее создания более безопасного трубопроводного экспортного маршрута.
ОАЭ стоит рассмотреть возможность объединения усилий с Саудовской Аравией в поиске альтернативного решения. В результате может родиться проект совместного трубопровода с выходом в более безопасное место в Красном море. Разделить риски с партнерами в таких проектах бывает очень полезно, чтобы довести его до конца.
Обсуждаемый проект строительства нефтепровода в Израиль с выходом в Хайфу и Средиземное море выглядит самым нежизнеспособным, потому что Израиль — постоянный участник конфликтов на Ближнем Востоке. Очевидно, что по этому порту и трубам будут бить каждый раз во время противостояний, так что инвестиции сюда бессмысленны. Хотя во время Второй мировой войны здесь работал нефтепровод — с 1935 года. Но с образованием государства Израиль его прикрыли в 1948 году.
Также обсуждается строительство трубопровода из Ирака через Иорданию, Сирию и Турцию, которое оценивается в 15-20 миллиардов долларов. Однако сумма вложений и наличие нестабильных стран в проекте, в частности Сирии, делает его тоже малореализуемым. Однако, чем дольше продлится кризис, связанный с блокировкой Ормузского пролива, тем больше шансов на реализацию того или иного проекта по появлению нового трубопровода в регионе. Даже несмотря на риски атак, прекращение которых невозможно никак гарантировать.
