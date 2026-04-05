Солнце поглотило самую яркую комету года, сообщили ученые

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения, откуда она, из-за близости к Солнцу, пропала вчера около 14.30 по московскому времени. Это означает, что небесное тело больше не существует — оно поглощено Солнцем, став его частью", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Там отметили, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть прямо на поверхность звезды. Часть пылевого хвоста кометы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону. Там она полностью рассеется в ближайшее время.

C/2026 A1 стала первой кометой 2026 года, причем то, что она в скором времени исчезнет, стало ясно сразу после открытия. Считается, что погибшая комета относится к семейству комет Крейца, то есть обломком неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия или тысячелетия назад.

"Некоторые крупные обломки этого гипотетического тела периодически сближаются с Солнцем. В частности, считается, что один из них породил Великую комету 1106 года, а последняя, в свою очередь тоже распавшись, породила Великие кометы 1843 года и, возможно, Великую комету 1882 года", - рассказали в Лаборатории.

Изначально ожидалось, что при приближении к Солнцу комета сильно увеличит яркость, вплоть до того, что будет видна как Луна , даже на дневном небе. Однако небесное тело оказалось меньших размеров, чем предполагалось, а затем на подлёте к Солнцу не распалось сразу, из-за чего у нее не возникло огромного хвоста.