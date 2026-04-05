Исторический хет-трик Малкина! Русский ветеран похоронил чемпионов

Евгений Малкин провел очередной феноменальный матч в НХЛ. Российский нападающий "Питтсбурга" прибил действующих чемпионов и оформил хет-трик. Неужели его так и оставят без нового контракта?

Джино — машина!

Для "Питтсбург Пингвинз" матчи против клубов из штата Флорида — как против "Флориды Пантерз", так и "Тампа-Бэй Лайтнинг" — в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги складываются очень результативно. Но сегодняшняя игра "Питтсбурга" с "Флоридой" превзошла все ожидания. Команды на двоих забросили суммарно 13 шайб, а "Пингвинз" добыли яркую победу на своей площадке счетом 9:4. Для хозяев площадки этот успех помог закрепить их позиции и увеличить шансы попасть в плей-офф. "Пантерз" же официально отмучились: чемпионы последних двух сезонов НХЛ и участники последних трех подряд финалов Кубка Стэнли, весь сезон страдающие от удивительных эпидемий травм, окончательно лишились шансов предпринять новую попытку защитить чемпионский титул.

Главным героем сегодняшнего матча стал Евгений Малкин. Звездный российский нападающий устроил настоящую феерию и беспощадно добил "Флориду". Если в начале матча "Пантерз" еще оказывали какое-то сопротивление "пингвинам", то во втором периоде "Питтсбург" и лично Малкин уговорили соперников паковать чемоданы и бронировать билеты в ранний отпуск.

Еще до момента, когда матч пересек отметку своего экватора, Евгений отметился двумя голами. Сперва форвард "Пингвинз" эффектно и технично подставил клюшку у штанги после наброса от Эрика Карлссона, а чуть позднее практически из той же позиции замкнул прострел от Томаса Новака.

Вторым голом Джино довел счет до 5:2 в пользу хозяев площадки, а сразу после него Эльмер Седерблом отправил шестую шайбу в ворота "Флориды" и проводил на скамейку Сергея Бобровского, который уступил Даниилу Тарасову место в рамке.

Тарасову от Малкина тоже досталось. В самом начале третьего периода ветеран "Питтсбурга" издевательски легко обокрал защитника "Флориды" Майкла Беннинга прямо перед воротами и изящно переиграл голкипера "Пантерз". Эта шайба стала девятой и заключительной для "Пингвинз" в матче и третьей — лично для Малкина. После того, как россиянин оформил хет-трик, вся арена "Питтсбурга" в один голос зарядила: "Джино! Джино! Джино!"

« "Я чуть не расплакался в этот момент. Для меня это очень важная победа. Последний раз я забивал три гола за матч очень давно. Даже не помню, когда это было. Меня переполняют эмоции. Я очень благодарен болельщикам за поддержку в мой адрес и в адрес команды. Это невероятно", — заявил Малкин после матча.

Джино впервые за четыре с лишним года отметился тремя голами в матче чемпионата НХЛ. Последний раз звездный россиянин праздновал хет-трик еще в марте 2022-го, когда его "Питтсбург" разнес "Детройт Ред Уингз" со счетом 11:2. Для Малкина этот хет-трик стал 14-м в карьере в "регулярках" НХЛ. Среди действующих хоккеистов лиги столько же в своем активе имеют Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и одноклубник Евгения Сидни Кросби. Больше матчей с тремя голами за игру из действующих звезд НХЛ провели только трое: капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (34 хет-трика), Давид Пастрняк (19) и Стивен Стэмкос (16).

Евгений Малкин также официально вошел в четверку лучших игроков среди россиян в НХЛ по количеству хет-триков в чемпионатах лиги. Форвард "Питтсбурга" опередил Илью Ковальчука (13). Впереди только Овечкин (34), Павел Буре (19) и Александр Могильный (17).

© REUTERS / Mark Alberti Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

Теперь не только Овечкин

В матче против "Флориды" Евгений Малкин суммарно набрал четыре очка: российский форвард не только отметился тремя голами, но и отличился голевой передачей. Ветеран "Питтсбурга" ожидаемо был признан первой звездой матча и лучшим игроком встречи в победной раздевалке своей команды. Для самого Малкина этот матч запомнится не только хет-триком, но и покорением мощной вершины.

Уже первым своим результативным действием в игре, когда Евгений открыл счет своим голам в матче, форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1400 очков за карьеру в чемпионатах НХЛ. Впоследствии Джино лишь увеличил свой счетчик результативности в сильнейшей лиге мира. Теперь в его активе 1403 очка (532 гола и 871 передача) в "регулярках" лиги.

© Фото : x.com/penguins Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

Малкин стал:

23-м игроком в истории НХЛ, кто достиг и преодолел отметку в 1400 очков в чемпионатах НХЛ;

пятым игроком, оформившим данное достижение, среди тех, кто родился за пределами Северной Америки. До Малкина 1400 баллов в "регулярках" лиги покорили Яромир Ягр (1921 балл за карьеру), соотечественник и друг Евгения Александр Овечкин (1684), Стэн Микита (1467) и Теему Селянне (1457);

вторым российским игроком, кто добрался до этой вершины. Александр Овечкин и Евгений Малкин — единственные хоккеисты из России, кто смог выбить минимум 1400 очков в чемпионатах НХЛ. Оба российских ветерана по сей день дают огня в НХЛ и не обращают внимание на свой возраст.

После матча игроки "Питтсбурга" поздравили Малкина с историческим достижением. Для самого Евгения этот момент был особенным по той причине, что вместе с ним его радость разделил сын прославленного российского хоккеиста Никита.

© Фото : x.com/penguins Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (по центру)

Будет ли новый контракт?

К своим 39 годам Евгений Малкин прошел через все и за свою карьеру в НХЛ добился если не всего, то очень многого. Но российский форвард не желает останавливаться на достигнутом. Он хочет побеждать с "Питтсбургом" еще и еще. Возможно, его желанию не будет суждено сбыться, и дело не в результатах команды.

Малкин до сих пор ждет действий со стороны руководства клуба. По окончании этого сезона его нынешний контракт с "Пингвинз" подойдет к концу, и нет никаких гарантий, что это соглашение не станет для Евгения последним — не просто в стане "пингвинов", но и вообще в карьере в НХЛ. Джино неоднократно отмечал желание и готовность продолжить свое сотрудничество с клубом. Причем Малкин делал особый акцент на том, что желает играть в НХЛ исключительно за "Питтсбург", в рядах которого он бы с удовольствием завершил карьеру. Однако сам клуб, который он привел к трем победам в Кубке Стэнли, не торопится продлевать контракт с Евгением.

© REUTERS / Ron Chenoy Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

Еще перед стартом сезона генеральный менеджер "Питтсбурга" Кайл Дубас заявил, что предметное обсуждение вопроса о будущем Малкина в клубе состоится в период перерыва в регулярном чемпионате на время зимних Олимпийских игр, однако за это время ситуация никак не изменилась. Впоследствии Дубас несколько раз выступил перед СМИ, произнес много слов, но никакой фактуры не дал совсем. Малкин на эту тему высказывается охотно, и в его заявлениях заметно некоторое разочарование действиями клубного руководство. Сейчас ему обещают решить данный вопрос летом по окончании сезона, но все слухи сводятся к тому, что "Пингвинз" не предложат Евгению новый контракт.

И это очень печально. Несмотря на свой возраст и подверженность травмам, Малкин все еще очень хорош. В 53 матчах чемпионата он набрал 57 очков (18+39), идет в пятерке самых результативных игроков в "Питтсбурга" в сезон и является одним из ключевых игроков команды, которая с большой долей вероятности попадет в плей-офф. Кроме того, вместе с Евгением заметного прогресса добились многие игроки "Пенс". Среди них, например, Егор Чинахов, который после обмена из "Коламбус Блю Джекетс" здорово раскрылся, играя в одном звене с Джино. Да, у Малкина периодически возникают проблемы со здоровьем, да, он в своем фирменном стиле собирает штрафные минуты, но все еще остается лидером команды и иконой клуба. Если "Питтсбург" отправит Малкина на пенсию, то это решение станет одним из самых печальных.