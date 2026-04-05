"Тампа" обыграла "Бостон", Кучеров отметился голом

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Шарль-Эдуар Д'Астус (43-я минута), Даррен Рэддиш (55) и российский нападающий Никита Кучеров (59). У гостей автором голам стал Кейси Миттельштадт (27).