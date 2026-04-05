03:01 05.04.2026
"Тампа" обыграла "Бостон", Кучеров отметился голом
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тампа-Бэй
3 : 1
Бостон
42:13 • Charles-Edouard D'Astous
(Оливер Бьеркстранд)
54:29 • Даррен Рэддиш
(Янис Жером Мозер)
58:27 • Никита Кучеров
(Джейк Гентцель, Райан Макдонаф)
26:47 • Кейси Миттельштадт
(Виктор Арвидссон, Павел Заха)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Шарль-Эдуар Д'Астус (43-я минута), Даррен Рэддиш (55) и российский нападающий Никита Кучеров (59). У гостей автором голам стал Кейси Миттельштадт (27).
Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22 и был признан первой звездой матча. Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов очков не набрал. Защитник "Брюинз" Никита Задоров завершил матч с показателем полезности "минус 1".
"Тампа" одержала четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Бостон" потерпел второе поражение подряд.
