02:20 05.04.2026 (обновлено: 17:07 05.04.2026)
Малкин оформил 14-й хет-трик в НХЛ
© REUTERS / Ron ChenoyХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (по центру)
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин (по центру) - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© REUTERS / Ron Chenoy
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 апреля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Питтсбург
9 : 4
Флорида
00:20 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Эрик Карлссон)
05:06 • Эрик Карлссон
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
21:51 • Энтони Манта
25:51 • Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Сидней Кросби)
28:27 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Рикард Ракелл)
29:53 • Эльмер Сёдерблум
(Коннор Девар)
37:48 • Рикард Ракелл
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
38:07 • Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
43:30 • Евгений Малкин
07:10 • Эй Джей Грир
(Кол Райнхарт, Густав Форслинг)
14:31 • Сет Джонс
(Коул Швиндт)
48:02 • Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук)
50:46 • Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Малкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Флориды Пантерз". Россиянин отличился на 26-й, 29-й и 44-й минутах.
Для Малкина этот хет-трик стал первым в сезоне-2025/26 и 14-м в карьере в "регулярках" НХЛ. Предыдущий раз форвард "Питтсбурга" забросил три шайбы в одном матче регулярного чемпионата лиги 27 марта 2022 года в игре с "Детройт Ред Уингз" (11:2).
Малкин поднялся на чистое четвертое место в истории НХЛ среди российских хоккеистов по числу хет-триков. Больше матчей в "регулярках" лиги с тремя голами и более провели действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (34 хет-трика), Павел Буре (19) и Александр Могильный (17).
Хоккеист Колорадо Эвеланш Натан Маккиннон празднует гол
Шайба Маккиннона помогла "Колорадо" обыграть "Даллас" в матче НХЛ
Вчера, 01:13
 
