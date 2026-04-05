Малкин оформил 14-й хет-трик в НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Флориды Пантерз". Россиянин отличился на 26-й, 29-й и 44-й минутах.

Для Малкина этот хет-трик стал первым в сезоне-2025/26 и 14-м в карьере в "регулярках" НХЛ. Предыдущий раз форвард "Питтсбурга" забросил три шайбы в одном матче регулярного чемпионата лиги 27 марта 2022 года в игре с "Детройт Ред Уингз" (11:2).