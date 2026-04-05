19:52 05.04.2026 (обновлено: 21:07 05.04.2026)
Есипенко замыкает таблицу после половины турнира претендентов
спорт
шахматы
андрей есипенко
вэй и
гукеш доммараджу
Андрей Есипенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Есипенко проиграл китайцу Вэй И в седьмом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия завершилась после 30-го хода. Есипенко играл белыми. Это поражение стало для россиянина третьим на турнире.
Результаты других партий дня:
Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0,5:0,5;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Фабиано Каруана (США) - 0,5:0,5;
Маттиас Блюбаум (Германия) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5.
По итогам первого круга в таблице лидирует Синдаров, набрав 6 очков. Следом идут Каруана (4,5), Гири, Рамешбабу (по 3,5), Вэй И, Блюбаум (по 3), Накамура (2,5) и Есипенко (2).
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
Россиянин Есипенко сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов
4 апреля, 20:24
 
