Эрдоган обсудит с правительством Украину и Ближний Восток, сообщил источник

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться в том числе переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и региональные кризисы, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"На заседании кабинета под председательством президента планируется обсудить украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке , а также их влияние на экономику и безопасность Турции", - сообщил источник.

По его словам, особое внимание будет уделено вопросам безопасности судоходства в Черном море , энергетической стабильности и дипломатическим усилиям Анкары на украинском направлении.

Кроме того, в повестку включены последствия обострения между Израилем Ираном , включая риски для региональной стабильности, торговых маршрутов и цен на энергоносители.

Ожидается, что члены кабинета также рассмотрят внутренние экономические вопросы, включая инфляцию, бюджетную дисциплину и меры по поддержке ключевых отраслей.

Источник добавил, что по итогам заседания могут быть озвучены новые инициативы в сфере внешней политики и экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопр оводу "Турецки й поток", координация ведется на регулярной основе.