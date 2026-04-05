Эрдоган обсудит с правительством Украину и Ближний Восток, сообщил источник - РИА Новости, 05.04.2026
17:15 05.04.2026
Эрдоган обсудит с правительством Украину и Ближний Восток, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством Украину и Ближний Восток, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться в том числе переговорный процесс по... РИА Новости, 05.04.2026
в мире
турция
россия
черное море
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
украина
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Россия, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Украина, Военная операция США и Израиля против Ирана
РИА Новости: Эрдоган в понедельник обсудит с кабмином Украину и Ближний Восток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться в том числе переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и региональные кризисы, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"На заседании кабинета под председательством президента планируется обсудить украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также их влияние на экономику и безопасность Турции", - сообщил источник.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Источник рассказал о попытках Турции возобновить переговоры США и Ирана
Вчера, 05:52
По его словам, особое внимание будет уделено вопросам безопасности судоходства в Черном море, энергетической стабильности и дипломатическим усилиям Анкары на украинском направлении.
Кроме того, в повестку включены последствия обострения между Израилем и Ираном, включая риски для региональной стабильности, торговых маршрутов и цен на энергоносители.
Ожидается, что члены кабинета также рассмотрят внутренние экономические вопросы, включая инфляцию, бюджетную дисциплину и меры по поддержке ключевых отраслей.
Источник добавил, что по итогам заседания могут быть озвучены новые инициативы в сфере внешней политики и экономики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море
4 апреля, 19:03
В прошлую пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В субботу с неанонсированным визитом в Стамбул прилетел Владимир Зеленский. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, Эрдоган и Зеленский обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине и безопасность судоходства в Черном море.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции. Причастность ВСУ к подобным атакам подтверждал в декабре газете Guardian источник в украинских спецслужбах. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что в интересах Турции недопущение таких безрассудных действий, как украинские атаки на танкеры в Черном море.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Мы боимся". Зеленский сделал внезапное заявление об Иране
Вчера, 11:24
 
