Эрдоган обсудит с правительством Украину и Ближний Восток, сообщил источник

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться в том числе переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и региональные кризисы, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"На заседании кабинета под председательством президента планируется обсудить украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также их влияние на экономику и безопасность Турции", - сообщил источник.
По его словам, особое внимание будет уделено вопросам безопасности судоходства в Черном море, энергетической стабильности и дипломатическим усилиям Анкары на украинском направлении.
Ожидается, что члены кабинета также рассмотрят внутренние экономические вопросы, включая инфляцию, бюджетную дисциплину и меры по поддержке ключевых отраслей.
Источник добавил, что по итогам заседания могут быть озвучены новые инициативы в сфере внешней политики и экономики.
В прошлую пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В субботу с неанонсированным визитом в Стамбул прилетел Владимир Зеленский. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, Эрдоган и Зеленский обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине и безопасность судоходства в Черном море.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции. Причастность ВСУ к подобным атакам подтверждал в декабре газете Guardian источник в украинских спецслужбах. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что в интересах Турции недопущение таких безрассудных действий, как украинские атаки на танкеры в Черном море.