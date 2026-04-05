https://ria.ru/20260405/ekspert-2085245066.html
Россиянам раскрыли, как выявить ошибки в расчете пенсии
Россиянин может обнаружить ошибки при назначении пенсии, если проверит данные в личном кабинете Социального фонда или на "Госуслугах", а также если сверит...
общество
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ce0d507a7ce67ff00d40966fe56518cc.jpg
РИА Новости: Кутарова призвала проверять данные о стаже при назначении пенсии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянин может обнаружить ошибки при назначении пенсии, если проверит данные в личном кабинете Социального фонда или на "Госуслугах", а также если сверит электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«
"Для того чтобы обнаружить ошибки, допущенные при назначении пенсии, рекомендуется регулярно проверять данные в личном кабинете СФР либо на "Госуслугах" (стаж, размер перечисленных страховых взносов и другие), а также сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о полученном доходе, военным билетом и другими документами", - сказала Кутарова.
По словам эксперта, если у пенсионера возникают сомнения в правильности начисления, ему следует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчетом и выписку из индивидуального лицевого счета, после чего сверить учтенные данные со своими документами.
При обнаружении неточностей Кутарова рекомендовала подать письменное заявление в фонд с просьбой о проверке и перерасчете. При отказе эксперт посоветовала обращаться в прокуратуру или суд.