Россиянам раскрыли, как выявить ошибки в расчете пенсии - РИА Новости, 05.04.2026
02:48 05.04.2026
Россиянам раскрыли, как выявить ошибки в расчете пенсии
Россиянам раскрыли, как выявить ошибки в расчете пенсии

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянин может обнаружить ошибки при назначении пенсии, если проверит данные в личном кабинете Социального фонда или на "Госуслугах", а также если сверит электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
"Для того чтобы обнаружить ошибки, допущенные при назначении пенсии, рекомендуется регулярно проверять данные в личном кабинете СФР либо на "Госуслугах" (стаж, размер перечисленных страховых взносов и другие), а также сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о полученном доходе, военным билетом и другими документами", - сказала Кутарова.
По словам эксперта, если у пенсионера возникают сомнения в правильности начисления, ему следует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчетом и выписку из индивидуального лицевого счета, после чего сверить учтенные данные со своими документами.
При обнаружении неточностей Кутарова рекомендовала подать письменное заявление в фонд с просьбой о проверке и перерасчете. При отказе эксперт посоветовала обращаться в прокуратуру или суд.​
