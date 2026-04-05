Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина может заработать свыше 21 миллиона рублей на билетах на большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Санкт-Петербурге в ноябре, выяснило РИА Новости, изучив стоимость билетов.

Концертный зал "Октябрьский" вмещает свыше 3,5 тысячи человек. Самый дешевый билет стоит 2,2 тысячи рублей - это места на последних рядах балкона. Стоимость мест поближе варьируется от 3,8 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Минимальная цена билета в партер составляет 4,5 тысячи рублей, а максимальная - 12 тысяч рублей.