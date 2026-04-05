Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге
04:08 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/dolina-2085248604.html
Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге
Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.04.2026
Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге
шоубиз
санкт-петербург
россия
лариса долина
сергей пудовкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050854366_0:165:3071:1893_1920x0_80_0_0_51ba38ee5cdbdd7db3d31092d8045782.jpg
https://ria.ru/20260317/dolina-2081313860.html
https://ria.ru/20260222/kontsert-2076038644.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050854366_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_06bbbdfba8af49034bf3934ae5d84c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Долина заработает свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина может заработать свыше 21 миллиона рублей на билетах на большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Санкт-Петербурге в ноябре, выяснило РИА Новости, изучив стоимость билетов.
Долина планирует дать юбилейный концерт в большом концертом зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 15 ноября.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей истинное лицо людей
17 марта, 22:42
Концертный зал "Октябрьский" вмещает свыше 3,5 тысячи человек. Самый дешевый билет стоит 2,2 тысячи рублей - это места на последних рядах балкона. Стоимость мест поближе варьируется от 3,8 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Минимальная цена билета в партер составляет 4,5 тысячи рублей, а максимальная - 12 тысяч рублей.
Более чем за полгода до концерта продано менее половины зала. В случае если Долина соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит 21,3 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта.
Ранее большой концертный зал "Октябрьский" сообщил, что концерт Долиной в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026. Представитель артистки Сергей Пудовкин назвал перенос техническим.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве
22 февраля, 04:18
 
