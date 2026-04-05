В Дагестане спасли семь человек, унесенных течением реки

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Семь человек, которых унесло течением реки, спасли в Дербентском районе Дагестана, среди них беременная женщина и ребенок, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.

В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух.

"Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Беременную женщину и ребенка тоже спасли", - рассказал Исрафилов.