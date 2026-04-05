19:10 05.04.2026 (обновлено: 23:47 05.04.2026)
В Дербентском районе Дагестана проходит масштабная эвакуация
В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация населения из-за угрозы подтоплений, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 05.04.2026
В Дербентском районе Дагестана проходит масштабная эвакуация

В Дербентском районе Дагестана проводится эвакуация жителей из-за подтопления

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Дагестана
Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Дагестана
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация населения из-за угрозы подтоплений, сообщила пресс-служба МЧС.
"В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления поселков Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). <...> В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка", — уточнили в ведомстве.
Спасатели с помощью автомобилей с громкоговорителями информируют жителей микрорайонов. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам.
"Всего развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар", — добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что в селе Кирки Кайтагского района сошел оползень. Один дом полностью разрушен, в нем обнаружили погибшую женщину. Еще два жилых строения частично повреждены, под угрозой еще пять.
В конце марта над Дагестаном разразились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.
В Махачкале сегодня обрушился дом из-за наводнения после сильного дождя. Внутри были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет.
