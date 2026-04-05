В Дербентском районе Дагестана проходит масштабная эвакуация

Спасатели с помощью автомобилей с громкоговорителями информируют жителей микрорайонов. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам.

"Всего развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар", — добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что в селе Кирки Кайтагского района сошел оползень. Один дом полностью разрушен, в нем обнаружили погибшую женщину. Еще два жилых строения частично повреждены, под угрозой еще пять.