Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане из-за дождей отключилось электричество в 139 населенных пунктах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 05.04.2026 (обновлено: 23:48 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/dagestan-2085276174.html
В Дагестане из-за дождей отключилось электричество в 139 населенных пунктах
Аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана из-за дождей, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T11:55:00+03:00
2026-04-05T23:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084750192_0:25:1198:699_1920x0_80_0_0_fcb9b5761c06ac96141afd3e93915cf0.jpg
https://ria.ru/20260404/gepatit-2085216154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084750192_59:0:1140:811_1920x0_80_0_0_0af9902386b4f022361596097f9fcd91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Унцукульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнение в Дагестане
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов | Перейти в медиабанкПодтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана из-за дождей, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру воскресенья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
«

"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Республики Дагестан.. имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах, в 139 населенных пунктах… Предварительное время восстановления электроснабжения – к 20.00 (мск - ред.) 5 апреля, при необходимости работы будут перенесены на следующие день", – говорится в сообщении.

Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" сообщает, что из-за дожде, в горах – дождей со снегом, оползней и камнепадов произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Карабудахкентском, Ахтынском, Каякентском, Лакском, Акушинском, Гергебильском, Гунибском, Левашинском, Табасаранском, Кайтагском, Дербентском, Бабаюртовском, Касумкентском, Унцукульском районах, а также в Махачкале.
Медсестра со шприцем - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Дагестане начали экстренную вакцинацию от гепатита А из-за наводнений
4 апреля, 18:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала