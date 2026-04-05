Ветеран СВО рассказал, сколько бойцов спасло его эвакуационное звено - РИА Новости, 05.04.2026
10:35 05.04.2026
Ветеран СВО рассказал, сколько бойцов спасло его эвакуационное звено
Ветеран СВО рассказал, сколько бойцов спасло его эвакуационное звено

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев рассказал РИА Новости, что он и его эвакуационное звено спасли не менее 552 бойцов ВС РФ, большинству из которых впоследствии удалось встать на ноги и вернуться в строй.
Военную службу в зоне специальной военной операции Буравлев закончил санитарным инструктором 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского орденов Кутузова и Александра Невского полка имени Святого благоверного Александра Невского.
"Я занимался эвакуацией раненых бойцов. За время моего участия в специальной военной операции мной и моим эвакуационным звеном эвакуировано 552 военнослужащих, которые впоследствии в большинстве своем вернулись в строй и продолжили выполнять свои служебно-боевые задачи. В ходе своей крайней эвакуации, даже получив ранение после того, как ребята оказали медицинскую помощь и начали эвакуировать не только нашего раненого, но и меня, продолжал командовать эвакуационным звеном и оказывать медицинскую помощь раненому бойцу", - сказал ветеран спецоперации.
После возвращения со спецоперации Буравлев продолжил свою военную службу уже в составе военного комиссариата Санкт-Петербурга, заканчивает получение высшего юридического образования и будет участвовать в праймериз "Единой России" для последующего участия в выборах в законодательные органы города на Неве.
