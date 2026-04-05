Нефтепровод получил повреждения после атаки БПЛА на Ленинградскую область

"Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет", — написал он в MAX.