Аракчи назвал угрозы США признанием военных преступлений

ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Угрозы США атаковать иранские энергетические объекты стали признанием военных преступлений Вашингтона, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Министр иностранных дел Ирана, упомянув также и угрозы США атаковать иранские энергетические объекты, расценил эти заявления как явное признание совершения военных преступлений", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в грубой форме обратился к Ирану и в нецензурной форме призвал открыть Ормузский пролив. Он также пригрозил, что вторник в Иране "станет Днем электростанций и Днем мостов".
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. В итоге в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
