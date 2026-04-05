Акинфеев ответил Дзюбе по поводу отмененного гола

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев иронично ответил нападающему тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе после его претензий из-за отмененного гола в матче чемпионата России по футболу.
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Акроном" и ЦСКА прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба поразил ворота ЦСКА после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой. Дзюба в комментарии "Матч ТВ" заявил: "У нас нельзя Акинфеева трогать или что?" - и назвал эпизод "цирком".
"Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!" - написал Акинфеев в своем Telegram-канале.
"Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят! Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки", - добавил он.