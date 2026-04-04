ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в зоне действия войск "Центра"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 380 военных ВСУ, четыре боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, орудие полевой артиллерии, 15 автомобилей и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.