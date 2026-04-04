Рейтинг@Mail.ru
Российские волейболистки U17 выиграли все матчи турнира после возвращения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волейбол
 
22:18 04.04.2026
Российские волейболистки U17 выиграли все матчи турнира после возвращения
Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет выиграла все три матча на групповом этапе международного турнира Cornacchia World Cup,... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085179125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87e73cc9444eea8f2eafda9a20359545.jpg
© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейболаРоссийские волейболистки U17
Российские волейболистки U17 - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейбола
Российские волейболистки U17. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет выиграла все три матча на групповом этапе международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В первом матче команда обыграла португальский "Оэйраш" со счетом 2-0 (25:10, 25:13). Во второй встрече россиянки оказались сильнее итальянского "ЮС Корденонс" - 2:0 (25:10, 25:7). В третьем матче сборная России победила итальянский "Тренто" со счетом 2-0 (25:4, 25:17).
Российские волейболистки с первого места вышли в 1/8 финала соревнований, где в воскресенье сыграют с "Сан-Вендемиано".
Cornacchia World Cup завершится 6 апреля. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    44
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала