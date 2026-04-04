Российские волейболистки выиграли первый матч после возвращения
02.09.2021
12:35 04.04.2026
Российские волейболистки выиграли первый матч после возвращения
Российские волейболистки выиграли первый матч после возвращения - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Российские волейболистки выиграли первый матч после возвращения
Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет одержала победу над португальским клубом "Оэйраш" на международном турнире Cornacchia World РИА Новости Спорт, 04.04.2026
волейбол
спорт
россия
белоруссия
международная федерация волейбола (fivb)
мексика
европейская конфедерация волейбола (cev)
россия
белоруссия
мексика
спорт, россия, белоруссия, международная федерация волейбола (fivb), мексика, европейская конфедерация волейбола (cev)
Волейбол, Спорт, Россия, Белоруссия, Международная федерация волейбола (FIVB), Мексика, Европейская конфедерация волейбола (CEV)
Российские волейболистки выиграли первый матч после возвращения

Российские волейболистки U17 выиграли первый матч после возвращения

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет одержала победу над португальским клубом "Оэйраш" на международном турнире Cornacchia World Cup.
Встреча в итальянском Порденоне завершилась со счетом 2-0 (25:10, 25:13) в пользу россиянок.
Матч стал первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
Соревнования завершатся 6 апреля.
В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).
ВолейболСпортРоссияБелоруссияМеждународная федерация волейбола (FIVB)МексикаЕвропейская конфедерация волейбола (CEV)
 
