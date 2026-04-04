В Норвегии рассказали, когда ожидают возвращения России на турниры

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что следующей зимой ожидается более масштабное участие спортсменов из России в международных соревнованиях.
Ранее Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
4 апреля, 12:12
"Очень интересно, что Дмитрий Свищев привнесет в российское и, следовательно, в международное лыжное движение. На Западе он не пользуется репутацией мастера диалогов. Но ожидается, что следующей зимой Россия вернется к более масштабному участию в международных соревнованиях", - сказал Сальтведт.
"Тем не менее пока неясно, будут ли спортсмены выступать под российским флагом. Из-за продолжающегося конфликта на Украине совет Международной федерации лыжного спорта может разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. Будет интересно понаблюдать за дипломатическими навыками Свищева", - добавил он.