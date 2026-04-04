17:38 04.04.2026
Трамп после ошибки NYT пояснил, как называть ненадежное и ослабленное НАТО
Трамп после ошибки NYT пояснил, как называть ненадежное и ослабленное НАТО
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ошибки газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры НАТО объяснил, как правильно называть "ненадежного и ослабленного партнера".
Ранее в пятничном номере газеты была опубликована статья с заголовком: "Организация Североамериканского договора без Америки?". Издание затем пообещало выпустить исправление и напечатать правильную расшифровку аббревиатуры.
"Бедствующая New York Times назвала нашего крайне ослабленного и чрезвычайно ненадежного "партнера" НАТО "Организацией Североамериканского договора". Правильное название - "Организация Североатлантического договора", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что у издания низкий авторитет, а атаки на него газета ведет с помощью ложных новостей, которые приводят к обвалу ее тиража.
"Очень интересная ошибка. Стандарты найма и обучения опустились низко в New York Times", - подчеркнул Трамп.
