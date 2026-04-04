На Западе ужаснулись новому посланию Трампа

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал сигнал Европе заявлением о НАТО, пишет The American Conservative.
В материале отмечается, что ярость главы Белого дома вызвал отказ ключевых союзников по НАТО присоединиться к Соединенным Штатам и Израилю в их войне против Ирана.
В материале отмечается, что ярость главы Белого дома вызвал отказ ключевых союзников по НАТО присоединиться к Соединенным Штатам и Израилю в их войне против Ирана.
"Послание из Вашингтона предельно ясно: трансатлантический альянс зависит от готовности Европы подчинить свои национальные интересы требованиям США, которые, как многие утверждают, сам действует в интересах иностранного государства — Израиля", — говорится в публикации.
Издание добавляет, что Белый дом требует абсолютной лояльности — не к Альянсу, не к общим принципам и защите Северной Атлантики — главной ответственности альянса, — а к непостоянному американскому президенту.
На этой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из Альянса после его отказа помочь в операции против Ирана. Он назвал блок "бумажным тигром" и усомнился в том, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.
Издание добавляет, что Белый дом требует абсолютной лояльности — не к Альянсу, не к общим принципам и защите Северной Атлантики — главной ответственности альянса, — а к непостоянному американскому президенту.
На этой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из Альянса после его отказа помочь в операции против Ирана. Он назвал блок "бумажным тигром" и усомнился в том, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.