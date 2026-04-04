Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России
2026-04-04T09:03:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости признался, что его сильно удивили слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном заговоре внутри сборной России.
Ранее Большунов в эфире "России 24" сказал, что в начале сезона его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
"Очень сильно (удивили слова Большунова). Искать заговоры внутри нашей команды, мол, кто-то против кого-то что-то делает, странно. У нас все работают на общий результат. Нет такого, что кому-то специально делают хуже лыжи. Нет деления на "соринских" и "бородавковских". Мы одна большая команда. Да, у нас разные группы, но это сделано исключительно для удобства — чтобы было проще тренироваться. Когда в команде больше 15 человек, каждому уделяется меньше внимания, а когда группы компактные, по 10 человек, работа намного эффективнее", - отметил Терентьев.
Также двукратный бронзовый призер Игр подчеркнул, что хорошо общается со многими лыжниками из тренировочной группы Юрия Бородавко: "Мы с Денисом Спицовым, с Иваном Якимушкиным, с Лехой Червоткиным общаемся так же хорошо, как и раньше. Никаких границ. Звоним, поздравляем с праздниками, днем рождения".