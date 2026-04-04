Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:03 04.04.2026 (обновлено: 09:04 04.04.2026)
Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России
Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости признался, что его сильно удивили слова трехкратного олимпийского... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
лыжные гонки
спорт
россия
александр терентьев
александр большунов
https://ria.ru/20260401/bolshunov-2084325246.html
https://ria.ru/20260331/bolshunov-2083794801.html
россия
спорт, россия, александр терентьев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Александр Терентьев, Александр Большунов
Терентьев удивился словам Большунова о заговоре в сборной России

Терентьев удивился словам Большунова о возможном заговоре внутри сборной России

© РИА Новости / Павел Бедняков
Александр Терентьев в финале командного спринта свободным стилем среди мужчин на чемпионате России - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Александр Терентьев в финале командного спринта свободным стилем среди мужчин на чемпионате России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости признался, что его сильно удивили слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном заговоре внутри сборной России.
Ранее Большунов в эфире "России 24" сказал, что в начале сезона его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире
"Очень сильно (удивили слова Большунова). Искать заговоры внутри нашей команды, мол, кто-то против кого-то что-то делает, странно. У нас все работают на общий результат. Нет такого, что кому-то специально делают хуже лыжи. Нет деления на "соринских" и "бородавковских". Мы одна большая команда. Да, у нас разные группы, но это сделано исключительно для удобства — чтобы было проще тренироваться. Когда в команде больше 15 человек, каждому уделяется меньше внимания, а когда группы компактные, по 10 человек, работа намного эффективнее", - отметил Терентьев.
Также двукратный бронзовый призер Игр подчеркнул, что хорошо общается со многими лыжниками из тренировочной группы Юрия Бородавко: "Мы с Денисом Спицовым, с Иваном Якимушкиным, с Лехой Червоткиным общаемся так же хорошо, как и раньше. Никаких границ. Звоним, поздравляем с праздниками, днем рождения".
Большунов три раза подряд наказал Коростелева. А где уровень Кубка мира?
Лыжные гонкиСпортРоссияАлександр ТерентьевАлександр Большунов
 
