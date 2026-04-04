Стало известно, сколько в России людей старше ста лет

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек старше 100 лет проживают в России, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

« "Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж", - сказала Ткачева.

Она добавила, что увеличение продолжительности жизни - это глобальная тенденция. Население стареет во всем мире, и люди живут в новой демографической реальности, а это значит, что меняется запрос к государству и обществу.