https://ria.ru/20260404/stoletie-2085149348.html
Стало известно, сколько в России людей старше ста лет
Свыше 17 тысяч человек старше 100 лет проживают в России, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
2026-04-04T04:19:00+03:00
общество
россия
ольга ткачева
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_0:235:3059:1956_1920x0_80_0_0_538a56c2f8ad9f4315c3246476d601bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_08e4b440646175af3a48ac7d951dded3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек старше 100 лет проживают в России, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«
"Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж", - сказала Ткачева.
Она добавила, что увеличение продолжительности жизни - это глобальная тенденция. Население стареет во всем мире, и люди живут в новой демографической реальности, а это значит, что меняется запрос к государству и обществу.
"Система здравоохранения должна быть ориентирована на профилактику и ведение хронических заболеваний, образование - на обучение в течение всей жизни, социальная помощь - на поддержку самостоятельности, городская среда и транспорт - на доступность и безопасность, культура - на вовлеченность людей старшего возраста", - заключила эксперт.