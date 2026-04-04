Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
00:48 04.04.2026
Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию
Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию
Женская сборная России победила в соревновании саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Рио-де-Жанейро. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T00:48:00+03:00
2026-04-04T00:48:00+03:00
спорт, международная федерация фехтования (fie)
Спорт, Международная федерация фехтования (FIE)
Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию

Саблистки завоевали первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Женская сборная России победила в соревновании саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Рио-де-Жанейро.
В финале россиянки Мария Третьякова, Александра Михайлова, Карина Таллада и Малена Кунашева победили китаянок со счетом 45:44. Бронза на счету сборной Венгрии.
Эта медаль стала первой золотой для российских спортсменов на текущем первенстве. Ранее серебро в соревновании юниоров завоевала Михайлова, а в борьбе среди кадетов бронза на счету саблистки Анастасии Исаковой.
Чемпионат мира завершится 9 апреля.
Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.
Российские фехтовальщицы на пьедестале почета с золотыми медалями
Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию
27 февраля, 17:52
 
