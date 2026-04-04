Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию
2026-04-04T00:48:00+03:00
https://ria.ru/20260227/fekhtovanie-2077232047.html
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Женская сборная России победила в соревновании саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Рио-де-Жанейро.
В финале россиянки Мария Третьякова, Александра Михайлова, Карина Таллада и Малена Кунашева победили китаянок со счетом 45:44. Бронза на счету сборной Венгрии.
Эта медаль стала первой золотой для российских спортсменов на текущем первенстве. Ранее серебро в соревновании юниоров завоевала Михайлова, а в борьбе среди кадетов бронза на счету саблистки Анастасии Исаковой.
Чемпионат мира завершится 9 апреля.
Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.