Саблистки взяли первое золото сборной России на юниорском ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Женская сборная России победила в соревновании саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Рио-де-Жанейро.

В финале россиянки Мария Третьякова, Александра Михайлова, Карина Таллада и Малена Кунашева победили китаянок со счетом 45:44. Бронза на счету сборной Венгрии.

Эта медаль стала первой золотой для российских спортсменов на текущем первенстве. Ранее серебро в соревновании юниоров завоевала Михайлова, а в борьбе среди кадетов бронза на счету саблистки Анастасии Исаковой.

Чемпионат мира завершится 9 апреля.