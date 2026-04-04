Пушков заявил о глубоких трещинах внутри НАТО

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трещины внутри НАТО достигли той глубины, которой еще не достигали в современной истории, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"НАТО переживает острейший внутренний кризис в своей истории, находясь на историческом максимуме своего расширения... Если утверждения о "смерти НАТО" все же являются преувеличением, трещины внутри НАТО достигли такой глубины, которой еще не достигали в современной истории", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что кризис внутри альянса подтверждает геополитическую закономерность, согласно которой закат империй начинается в тот момент, когда они достигают высшей точки своей силы.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph в среду заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.