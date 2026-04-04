Пономарев назвал отмену гола Дзюбы серьезной ошибкой судей и VAR

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал серьезной ошибкой судей и системы видеопомощи рефери (VAR) отмену гола нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).