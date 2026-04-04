Пономарев назвал отмену гола Дзюбы серьезной ошибкой судей и VAR

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал серьезной ошибкой судей и системы видеопомощи рефери (VAR) отмену гола нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча 23-го тура между командами прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. На второй компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Акрона" Артем Дзюба поразил ворота армейцев после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие, зафиксировав фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
"Отмененный гол Дзюбы - серьезная ошибка судей. Была борьба, Дзюба выпрыгнул, немного не рассчитал, и Игорь, конечно, сымитировал, что его атаковали. С его стороны это было правильно. Судья и VAR среагировали на это. Претензия "Акрона" понятна", - сказал Пономарев.