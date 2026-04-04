В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, подозреваемого в нанесении удара ножом в спину 15-летнему подростку, предположительно, в ходе ссоры, сообщила Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, подозреваемого в нанесении удара ножом в спину 15-летнему подростку, предположительно, в ходе ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По информации ведомства, в пятницу поздно вечером очевидец сообщил в полицию, что возле станции метро "Чернышевская" молодой человек с ножевым ранением просит о помощи. На месте происшествия правоохранители обнаружили раненого 15-летнего подростка.

Как отметили в ГУ МВД, пострадавший был направлен в больницу в тяжелом состоянии, а подозреваемого в нападении оперативно задержали.

« "Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения… По предварительным данным, конфликт между молодыми людьми произошел на почве личной неприязни, в ходе которого злоумышленник нанес удар ножом в спину потерпевшему, после чего скрылся", - рассказали в полиции.