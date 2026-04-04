В Петербурге водитель каршеринга сбил на переходе двух девочек, одна умерла

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя каршеринга, который, предположительно, сбил на пешеходном переходе двух маленьких девочек, одна из которых затем умерла в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщало ведомство в пятницу, в Красногвардейском районе 20-летний водитель каршерингового автомобиля Exeed сбил двух девочек шести и семи лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Одна из них впоследствии умерла в больнице, другая получила травмы средней тяжести.