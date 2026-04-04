Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение икон РПЦ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возвращение Русской православной церкви святынь - икон Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской.
Иконы были переданы Церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет, ранее сообщила РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега). Накануне они были выставлены в храме Христа Спасителя.
"Наверное, одним из самых важных исторических событий является возвращение Церкви Владимирской иконы Божией Матери и Донской иконы Божией Матери, которые мы сейчас здесь видим... Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину", - сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в субботу.
Патриарх также поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову и сотрудников Третьяковской галереи.
Патриарх отметил, что долгие годы не удавалось вернуть Церкви эти образы, потому что они представляют большую художественную ценность и "многие деятели от культуры, ссылаясь на эту значительную ценность, всячески сопротивлялись тому, чтобы святыни были возвращены".
Патриарх Кирилл подчеркнул, что перед этими чудотворными иконами молились русские цари и полководцы, "те кто восславлял и ограждал Отечество на протяжении столетий".
"Теперь важно, чтобы, приходя к этим иконам, мы молились. Молились об Отечестве нашем, о президенте православном Владимире Владимировиче. О властях, о воинстве, о том, чтобы Господь защитил наше Отечество. Мы будем верить и надеяться, что покров Пречистой Царицы Небесной будет простираться над Россией", - сказал патриарх Кирилл.
Чудотворная Донская икона Божией Матери, написанная по мнению искусствоведов в XIV веке, предположительно, Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. По преданию, этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году. Перед Донской иконой в 1552 году перед казанским походом молился Иван Грозный, после похода он поместил образ в Благовещенском соборе Московского Кремля. С 1930 года икона хранилась в Третьяковской галерее.
Владимирскую икону Божией Матери, по преданию, написал в I веке апостол Лука. Специалисты датируют ее XII веком, точная дата создания неизвестна. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону во Владимир, поэтому она и получила имя Владимирской. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших во время войн и нашествий неприятеля. По преданию, в 1395 году икона спасла Москву от захвата войсками Тамерлана. Для защиты города ее перенесли из Владимира в Москву, установив в Успенском соборе, в 1928 году икону передали в Третьяковскую галерею, а в 1999 году Владимирская икона была передана галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах.