https://ria.ru/20260404/otdykh-2085166675.html
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 04.04.2026
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали РИА... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T09:56:00+03:00
2026-04-04T09:56:00+03:00
2026-04-04T09:56:00+03:00
туризм
краснодарский край
анапа
сочи
отдых в россии
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473984_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_31e0d5dff85add89284ae9e71cfad7e3.jpg
краснодарский край
анапа
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473984_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1cdf1e0c0abcde25e54542258c848024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапа, сочи, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Анапа, Сочи, отдых в России, Новости - Туризм
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
РИА Новости: 43% россиян выбирают курорты Кубани для отдыха на майские праздники
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
"Самые востребованные направления поездок — курорты Краснодарского края
(43% от всего объема бронирований по России
на майские праздники) и курорты Кавказских Минеральных Вод (26% бронирований)", - сказали в пресс-службе.
По данным компании, на курортах Краснодарского края спросом на майские праздники пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа и подогреваемыми бассейнами.
Отмечается, что туры в Анапу
туристы бронируют активнее, чем в Сочи
. "Доля Анапы в бронированиях на майские праздники по Краснодарскому краю составляет 46%. Сочи — 36%. Геленджика
16%", - говорится в сообщении.
Стоимость проживания в Сочи в отеле уровня три звезды с трехразовым питанием на три ночи на двоих начинается от 17,6 тысячи рублей. В Анапе - от 14,4 тысячи, в Геленджике - от 21 тысячи. В санаториях среднего ценового сегмента Кавминвод с лечением можно остановиться по цене от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих.
Указывается также, что на Кавказских Минеральных Водах в период майских праздников спрос смещается с санаториев на отели с завтраками - туристы интересуются ими активнее, чем здравницами. "Отели курортов уже загружены на 50%. Тем не менее интерес к коротким заездам в санатории с полным пансионом и оздоровительными процедурами есть, и их тоже продолжают бронировать", - пояснили в компании.
Отмечается, что в сегменте экскурсионных туров среди россиян вырос интерес к поездкам на Горный Алтай
, Северный Кавказ
, в Калининградскую область
, а также в Казань
и по городам Золотого кольца. Стоимость экскурсионных туров, без учета авиа и ж/д билетов, в Калининградскую область начинается от 27,4 тысячи рублей на двоих на три дня, в Дагестан
- от 43 тысяч, в Горный Алтай - от 58 тысяч.