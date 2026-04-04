Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

"Самые востребованные направления поездок — курорты Краснодарского края (43% от всего объема бронирований по России на майские праздники) и курорты Кавказских Минеральных Вод (26% бронирований)", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, на курортах Краснодарского края спросом на майские праздники пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа и подогреваемыми бассейнами.

Отмечается, что туры в Анапу туристы бронируют активнее, чем в Сочи . "Доля Анапы в бронированиях на майские праздники по Краснодарскому краю составляет 46%. Сочи — 36%. Геленджика 16%", - говорится в сообщении.

Стоимость проживания в Сочи в отеле уровня три звезды с трехразовым питанием на три ночи на двоих начинается от 17,6 тысячи рублей. В Анапе - от 14,4 тысячи, в Геленджике - от 21 тысячи. В санаториях среднего ценового сегмента Кавминвод с лечением можно остановиться по цене от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих.