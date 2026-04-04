Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:56 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/otdykh-2085166675.html
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали РИА... РИА Новости, 04.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473984_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1cdf1e0c0abcde25e54542258c848024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДевушки на пляже в Сочи
Девушки на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Девушки на пляже в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
"Самые востребованные направления поездок — курорты Краснодарского края (43% от всего объема бронирований по России на майские праздники) и курорты Кавказских Минеральных Вод (26% бронирований)", - сказали в пресс-службе.
Розы в парке Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Лучшие майские: как с удовольствием провести короткие каникулы
25 марта, 08:00
По данным компании, на курортах Краснодарского края спросом на майские праздники пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа и подогреваемыми бассейнами.
Отмечается, что туры в Анапу туристы бронируют активнее, чем в Сочи. "Доля Анапы в бронированиях на майские праздники по Краснодарскому краю составляет 46%. Сочи — 36%. Геленджика 16%", - говорится в сообщении.
Стоимость проживания в Сочи в отеле уровня три звезды с трехразовым питанием на три ночи на двоих начинается от 17,6 тысячи рублей. В Анапе - от 14,4 тысячи, в Геленджике - от 21 тысячи. В санаториях среднего ценового сегмента Кавминвод с лечением можно остановиться по цене от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих.
Куда на майские праздники - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Отдых всей семьей: куда поехать на майские праздники в 2026 году
25 марта, 18:00
Указывается также, что на Кавказских Минеральных Водах в период майских праздников спрос смещается с санаториев на отели с завтраками - туристы интересуются ими активнее, чем здравницами. "Отели курортов уже загружены на 50%. Тем не менее интерес к коротким заездам в санатории с полным пансионом и оздоровительными процедурами есть, и их тоже продолжают бронировать", - пояснили в компании.
Отмечается, что в сегменте экскурсионных туров среди россиян вырос интерес к поездкам на Горный Алтай, Северный Кавказ, в Калининградскую область, а также в Казань и по городам Золотого кольца. Стоимость экскурсионных туров, без учета авиа и ж/д билетов, в Калининградскую область начинается от 27,4 тысячи рублей на двоих на три дня, в Дагестан - от 43 тысяч, в Горный Алтай - от 58 тысяч.
Девушка на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
31 марта, 11:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала