Экс-футболист "Челси" Оскар завершил карьеру из-за проблем с сердцем - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
21:13 04.04.2026
Экс-футболист "Челси" Оскар завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Выступающий в составе бразильского "Сан-Паулу" полузащитник Оскар объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 34 лет из-за проблем с сердцем.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолузащитник сборной Бразилии Оскар
Полузащитник сборной Бразилии Оскар. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выступающий в составе бразильского "Сан-Паулу" полузащитник Оскар объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 34 лет из-за проблем с сердцем.
Футболист не выходил на поле с ноября 2025 года, тогда он был госпитализирован из-за проблем с сердцем по итогам медицинского обследования в клубе. После госпитализации ему был диагностирован вазовагальный обморок. Оскар перенес хирургическую операцию, после чего ему пришлось соблюдать режим отдыха и пройти новый комплекс медицинских обследований. Футболист договорился о расторжении контракта с "Сан-Паулу", который действовал до 31 декабря 2027 года.
"Я хотел сделать больше для "Сан-Паулу", хотел продолжать играть. Я считал, что у меня еще достаточно сил и возможностей для игры, несмотря на возраст. Но, к сожалению, все сложилось именно так. Теперь я завершаю карьеру и буду поддерживать "Сан-Паулу" как болельщик, продолжу свою жизнь в качестве фаната команды. Здесь, в "Сан-Паулу", я завершаю карьеру, которая прошла через множество стран и практически охватила весь мир. Хочу поблагодарить всех за постоянную поддержку, а также болельщиков "Сан-Паулу", которые поддерживали меня с момента моего возвращения и в этот непростой период моей жизни", - приводятся слова Оскара на сайте клуба.
Оскар вернулся в "Сан-Паулу", воспитанником которого является, в декабре 2024 года. На протяжении карьеры он также выступал в составе бразильского "Интернасьонала", английского "Челси" и китайского клуба "Шанхай Порт". Всего за карьеру он сыграл 566 матчей и забил 136 голов. В составе "Челси" бразилец дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Европы и стал обладателем Кубка английской лиги.
В активе хавбека 48 матчей и 12 забитых голов в составе сборной Бразилии. Он стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладателем Кубка конфедераций - 2013.
