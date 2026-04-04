Экс-футболист "Челси" Оскар завершил карьеру из-за проблем с сердцем

"Я хотел сделать больше для "Сан-Паулу", хотел продолжать играть. Я считал, что у меня еще достаточно сил и возможностей для игры, несмотря на возраст. Но, к сожалению, все сложилось именно так. Теперь я завершаю карьеру и буду поддерживать "Сан-Паулу" как болельщик, продолжу свою жизнь в качестве фаната команды. Здесь, в "Сан-Паулу", я завершаю карьеру, которая прошла через множество стран и практически охватила весь мир. Хочу поблагодарить всех за постоянную поддержку, а также болельщиков "Сан-Паулу", которые поддерживали меня с момента моего возвращения и в этот непростой период моей жизни", - приводятся слова Оскара на сайте клуба.